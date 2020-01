Volante promessa, Marthã chega para renovar meio-campo do Vovô

O sonho da maioria dos jovens jogadores de futebol do Brasil é um dia atuar na Europa, onde estão os melhores atletas e times do mundo. O número de brasileiros com menos de 20 anos contratados por clubes do exterior só aumenta, tirando joias muito cedo do cenário local. Porém, o desejo do volante Marthã, novo reforço do Ceará, foi retornar ao seu país de origem.

Em apresentação no Vovô, revelou que recebeu propostas para continuar em solo europeu, mas que preferiu regressar ao futebol brasileiro considerando o patamar atual da equipe alvinegra.

"Era um sonho jogar profissionalmente no meu País, ainda mais em um clube da Série A. Tive outras sondagens pra permanecer no exterior, mas quando soube que era o Ceará, clube de nível alto, com um elenco forte, não pensei duas vezes. Sou grato pelo trabalho que fiz lá (na Ucrânia) e do Ceará ter olhado para mim por isso", contou o jogador de 22 anos.

Revelado pelo São Paulo, o atleta já tem passagens pelo Desportivo Brasil, Palmeiras e pela Ponte Preta antes de se transferir para o FC Lviv, da Ucrânia. Com participação em 39 partidas nas últimas duas temporadas pelo time europeu, 10º colocado no campeonato nacional, Marthã traz para o meio-campo do Ceará muita juventude e experiência internacional.

O volante foi a 11ª contratação do Alvinegro de Porangabuçu para 2020 e a 2ª para o meio-campo. Ao lado de Charles, de 23 anos, Marthã pode renovar o setor, que teve média de idade de 33,5 anos em 2019 com Ricardinho e Fabinho como titulares. Além dos três, disputa posição também com William Oliveira.

Durante sua apresentação, o volante elogiou seus concorrentes e garantiu foco para ganhar a confiança do técnico Argel Fucks no setor. "Conheci o elenco de perto, mas antes já tinha visto. Atletas muito bons. Uma comissão forte. Agora é continuar treinando e aproveitar as oportunidades", falou o novo reforço.

Qualidades

Com 1,81 cm de altura, Marthã se destaca pelo bom posicionamento na intermediária defensiva, onde flutua por todos os lados, além de ótima precisão em lançamentos longos para o ataque. Na marcação, as qualidades são semelhantes às de Charles, contratado como joia do Inter e promessa no setor. "É uma característica minha que ficou mais forte na Ucrânia. Tanto os lançamentos quanto nas saídas de bola. Também sou intenso nos desarmes, chego firme, tenho uma resistência boa. Vou fazer com que esse dinheiro gasto seja reconhecido".

A chegada de Marthã reitera o investimento do Ceará em sua defesa, a melhor do Brasileirão da temporada passada abaixo do G8, com somente 41 gols sofridos. Resta saber se Argel Fucks irá optar pela experiência da dupla Ricardinho/Fabinho ou apostar em Charles/Marthã. Um risco que promete dar bons frutos no futuro.