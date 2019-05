Tom Barros: Importante é fazer bom saldo de gols

Outro departamento. Assim é a Copa do Brasil, agora já no modelo mata-mata. Aliás, essa competição, creio, é a única no mundo que muda o formato, dependendo da fase. Hoje, às 19 horas, o Fortaleza recebe o Athletico-PR no Castelão. No dia 1º de maio, em jogo na Série A, o Fortaleza ganhou do Athletico (2 x 1). Foi difícil. Felipe, contundido, não jogou. Osvaldo foi poupado, mas entrou no segundo tempo no lugar de Júnior Santos. Nesta partida, Wellington Paulista desencantou, assinalado seu primeiro gol com a camisa do Leão, após onze jogos de espera. É sabido que cada jogo tem sua história. É sabido que um jogo de sequência normal do campeonato difere bastante de um jogo da fase eliminatória. Neste, há o caráter decisivo; naquele situação transitória. Levando-se em conta o que houve no jogo anterior, o Fortaleza tem um certo favoritismo por jogar em casa, no Castelão. Quanto à produção, compreendo haver um certo equilíbrio. O objetivo hoje é uma vitória com boa vantagem de gols, pois o saldo definirá quem segue adiante, caso haja uma vitória para cada lado. Se dois empates, decisão por pênaltis.

Mistérios

É muito difícil prever o que possa mudar na formação do Fortaleza, já pelas surpresas na escalação, conforme gosta de fazer o técnico Rogério Ceni. Na partida passada, ele fez oito alterações. Ainda assim, há esperança de um padrão à altura das necessidades. Opções disponíveis existem no momento. Vamos ver se desta vez Dodô entra de início. Entendo que, há muito, ele merece uma oportunidade assim.

Avaliação

O Grêmio, próximo adversário do Ceará, está em 18º lugar na Série A nacional. Já na Libertadores, está nas oitavas e enfrentará o Libertad do Paraguai. Bom mesmo é o Ceará encarar o Grêmio, não vendo o time gaúcho que está na zona de rebaixamento, mas o que luta no alto por mais um título continental.

Demais

Quem é bom logo se estabelece. Bastou um jogo para Thiago Galhardo ganhar as graças da torcida. Vale um detalhe: não apenas pelo gol que marcou, mas pela boa participação coletiva, máxime num setor que vem sendo alvo de desfavoráveis opiniões.

A Série c nacional tem um calendário bem confortável. O Ferroviário jogou no dia 12 passado, um domingo, quando ganhou do Náutico em Recife (0 x 1). Agora só volta a jogar no dia 20, segunda-feira, quando enfrentará o Globo, no Castelão, às 20 horas. Ah, se todo campeonato tivesse calendário assim!

Uma avalanche que esgota qualquer time de futebol só é admitida mesmo no futebol brasileiro. Incrível a sequência que o Fortaleza terá de cumprir. Hoje, o Athletico-PR; domingo, dia 19, pega a Chapecoense na Arena Condá em Santa Catarina; quinta-feira, dia 23, o Botafogo-PB no Castelão. É para arrebentar