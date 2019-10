Sensação da Taça Fares Lopes, Caucaia colhe primeiros frutos

Se panela velha é que faz comida boa, o Caucaia tem provado que, no futebol, a receita também funciona. Sensação da Taça Fares Lopes e dono da melhor campanha na 1ª fase da competição, o time é um verdadeiro reduto de nomes experientes e rodados do futebol cearense, e chega à semifinal do torneio estadual com a missão de continuar uma ascendente que, em pouco tempo, já rendeu ótimos frutos.

Fundado em 16 de abril de 2004, o Caucaia Esporte Clube é um time jovem no Estado. Ao longo dos 15 anos de história, os últimos dois foram de enorme crescimento. Em 2017, o vice-campeonato na Série C do Campeonato Cearense rendeu acesso à 2ª Divisão, competição a qual o time conquistou o título inédito em 2019. Com isso, em 2020, pela 1ª vez a Raposa disputará a elite do futebol cearense.

Mas engana-se quem pensa que parou por aí. Na temporada que está debutando, o Rubro-Negro da Região Metropolitana quer ir além. Para o time que tem modesta folha salarial de R$ 60 mil por mês, incluindo comissão técnica, conquistar o título da Taça Fares Lopes e garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem representa impacto direto na planejamento e na estruturação do clube. “Pra um time como o Caucaia, receber uma cota alta como a da Copa do Brasil faz toda a diferença. Buscaremos esse incentivo financeiro porque vamos pra 1ª Divisão do Campeonato Cearense e lutaremos por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro”, destacou o presidente, Roberto Góis.

Aposta nos velhinhos

Os torcedores cearenses podem não saber detalhes do Caucaia e sua história, mas, certamente, conhecem muito bem alguns nomes do elenco. Numa mistura de jovens desconhecidos com experientes veteranos, o clube conta com jogadores muito rodados e renomados no cenário local. É o caso dos zagueiros Erandir e Ciro Sena, que marcaram época no Fortaleza, bem como o lateral-direito Amaral, revelado no Tricolor que já passou por Palmeiras, Corinthians e Seleção Brasileira Sub-20.

Além deles, o meia Jackson Caucaia (passou por Fortaleza, Ceará e Ferroviário) e os atacantes Moré, Siloé e Ciel também estão no elenco.

Com toda sua irreverência e ousadia, o experiente atacante Ciel, aos 37 anos, é o rei da resenha no elenco. Mais que isso, exerce liderança e é o principal jogador do sistema ofensivo. Não à toa é o artilheiro da Taça Fares Lopes, com seis gols. “Cada camisa que eu visto é especial. No Caucaia, nos dedicamos bastante. Encontramos aqui pessoas maravilhosas e podemos nós, mais experientes, também ajudar os meninos novos que estão começando”.

Para chegar na final da Fares Lopes, porém, o Caucaia não terá vida fácil. Na segunda-feira (14), a Raposa enfrentará o Floresta, no PV, no 1º jogo da semifinal. A outra semifinal será hoje, às 17 horas, com Guarany de Sobral x Atlético/CE.