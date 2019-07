Recém-chegado, Felippe Cardoso deve estrear contra o Fluminense

O Ceará 'reestreia' na Série A do Campeonato Brasileiro, amanhã, contra o Fluminense, no Maracanã, às 20 horas, com poucas caras novas. Apenas dois jogadores chegaram no período de um mês de recesso para a Copa América: o atacante Felippe Cardoso e o goleiro Lucas França, ambos por empréstimo. E como o goleiro chega, a priori, para compor elenco, sem ameaçar a titularidade de Diogo Silva, apenas Felippe Cardoso tem potencial para ser a "novidade" para esta segunda-feira (15).

Isso porque o ataque do time está na berlinda, sem gols nos últimos três jogos - Santos, Bahia e Vasco - e os dois únicos centroavantes longe da melhor forma e também sem gols na Série A: Romário e Bergson. O "longe" da forma não é desleixo de ambos, mas contratempos físicos: Bergson retornou aos treinos apenas há uma semana, após estar recuperado de lesão que o tirou do jogo com o Vasco ainda no dia 13 de junho; e Romário vem de um período longo de inatividade até ter oportunidades contra Bahia e Vasco.

O técnico Enderson Moreira, inclusive, afirmou que Romário ter jogado mais minutos contra o Vasco após lesão de Bergson foi uma emergência. "O Romário ficou muito tempo parado, e no jogo contra o Vasco, tivemos a perda do Bergson bem no começo e eu não tinha intenção de colocar o Romário rapidamente. Mas como ele é especifico da posição, colocar outro jogador seria improvisar".

Provável titular

Assim, com a dupla carecendo de ritmo de jogo, a tendência é que Felippe Cardoso se encaixe naquela máxima do "chegou e já vai jogar", pelo caráter de urgência no setor ofensivo.

Segundo os companheiros de time, o atacante de 20 anos tem agradado nos treinos - fez seis gols em um único coletivo - e foi elogiado. "É um camisa 9 nato, que gosta de definir rápido a jogada", resumiu o zagueiro Valdo.

O técnico Enderson Moreira não teceu comentários mais diretos sobre a mudança no ataque alvinegro, mas indagado sobre a efetividade do setor, descreveu que seu time não pode depender de apenas um jogador para os gols, esperando um time mais solidário.

"No futebol brasileiro há pouca atenção em questões ofensivas como um todo. Sempre se teve a ideia de que os gols ficam a cargo de um só atleta, pois este jogador ia lá e resolvia. Mas hoje está cada vez mais difícil isso. A supremacia de um jogador perante todo um sistema defensivo é muito difícil. É bastante complicado desenvolver o individual, quando se joga com equipes bem organizadas defensivamente. As oportunidades de gols são poucas e nos treinos tentei mostrar alguns caminhos para chegar lá, com movimentações, posicionamento, mas de todo o time. Espero que eles coloquem isso em prática, sabendo que o gol é evento raro no futebol, de placares apertados".

Lima de volta

O Ceará acertou o retorno do meia atacante Lima, 23 anos, pertencente ao Grêmio. O atleta se destacou em 2017, no acesso do Alvinegro à Série A.