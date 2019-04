Proezas do mito que mudou de função

Não há como separar a imagem de Rogério Ceni goleiro da imagem de Rogério Ceni treinador. Olha-se para o Ceni treinador e logo as lembranças de seu tempo de goleiro vêm à mente. Busca-se no passado o Ceni goleiro e já acodem as imagens do Ceni treinador. São faces da mesma moeda. Aliás, moeda valiosa que nem o euro, que nem o dólar, que nem a libra. Mas o Rogério é pago em real. Quanto? Não sei. Acho ridículo quem especula sobre o salário alheio. Isso é coisa para o fisco. Quanto ao destino de Rogério Ceni, não sou cartomante, mas vislumbro êxito. Foi assim que o líbero alemão, Franz Beckenbauer, campeão mundial como jogador, foi também campeão mundial como treinador da Seleção Alemã. Zagalo fez esse mesmo caminho: campeão mundial pela Seleção Brasileira como jogador e depois campeão mundial como treinador. Rogério Ceni certamente ainda terá uma longa jornada a cumprir até alcançar o patamar exigido para ser treinador de seleção. Mas, obstinado como é, quero crer que, num razoável período, estará entre os mais cotados do País. Aí Seleção Brasileira será questão de tempo.

Utilização

Há jogadores que podem ser úteis à equipe, apesar de não ter condições de intensidade durante toda a partida. É o caso de Ricardinho. Ele pode não suportar o ritmo forte da Série A nos 90 minutos e acréscimos, mas pode dar resposta positiva, quando utilizado de forma adequada pelo treinador.

Exemplo

Na Série A 2018, Juninho Quixadá fez a diferença no Ceará, sendo usado na medida de sua condição física. Não suportava o jogo todo, mas no tempo em que permanecia em campo contribuía para definição de resultados importantes. Cabe ao técnico Enderson Moreira ir descobrindo a sábia maneira de tirar o melhor proveito de situações assim.

Potencial

O Ferroviário amplia sobremaneira seu poder ofensivo com a presença de Léo Jaime. Quero ver como funcionará o sistema ofensivo do Ferrão, tendo agora Edson Cariús e Léo Jaime. Antes as ações se concentravam na precisão conclusiva de Cariús. Agora a diversificação criará melhor repertório no ataque coral, tornando bem mais difícil a marcação por parte dos adversários.

Velho soldado

Alguém bem ali, ao ver a derrota do Ceará e a perda do título, exclamou em alta voz: "Só o Dimas Filgueiras teria salvo o Ceará". Na verdade, Dimas salvou o Ceará nas mais diversificadas situações. Em algumas delas, diante de condições inacreditáveis. Fazia tempo que não via alguém lembrar do velho soldado alvinegro. Dimas e Ceará, fusão de imagens.

Já começaram as apreensões sobre como será a postura do Fortaleza diante do Palmeiras, em São Paulo, haja vista o time tricolor pegar de cara, logo na estreia, um dos melhores times do Brasil. Ora, Série A é assim. E daqui para frente uma pedreira por semana. Depois, na fila, Atlético-PR, Botafogo, no Rio e São Paulo aqui. Previsão de dificuldades, mas nada de assombros.