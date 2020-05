Wellington Paulista nega chance de sair do Fortaleza: "não existe qualquer negociação"

O atacante Wellington Paulista negou, nesta quarta-feira (27), qualquer chance de saída do Fortaleza. Através de nota oficial publicada em uma rede social, o camisa 9 leonino garantiu que não há possibilidade de deixar o clube no momento.

"O atacante Wellington Paulista e seu staff vêm a público esclarecer que, ao contrário do que vem sendo divulgado na imprensa, não existe qualquer negociação em andamento com o Juventude e, muito menos, houve oferecimento do atleta do Fortaleza ao clube gaúcho pelo empresário Alexandre Oliveira", diz a nota.

O posicionamento do centroavante vem em decorrência de informação da Rádio Caxias, do Rio Grande do Sul, que informou que o Juventude estava negociando com o atleta, o que foi taxativamente negado por WP9.

"Estou sempre em contato com o meu empresário e não existe essa história de Juventude. Trata-se de um clube tradicional, com uma história de digna de respeito, mas não tem negociação alguma nesse momento. Seria uma honra poder defender o Juventude, mas o meu foco hoje está no Fortaleza. Venho treinando durante essa pandemia para voltar ainda melhor na reapresentação do time", explicou Wellington Paulista.

Experiente, o atacante de 36 anos foi peça importante na campanha do clube na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Com 13 gols anotados, ele foi o artilheiro leonino na disputa. Ao todo, ele já realizou 55 jogos pelo Tricolor e marcou 18 gols.