Vasco vence o Bangu e pega o Flamengo na final da Taça Rio

Contando novamente com a estrela e o faro de gol de Tiago Reis, o Vasco venceu o Bangu por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), no Maracanã, e garantiu vaga na final da Taça Rio, que ocorrerá domingo (31), diante do rival Flamengo, que bateu o Fluminense na quarta (27).

Caso o cruz-maltino seja campeão da Taça Rio, o clube automaticamente estará classificado para a final do Campeonato Carioca e aguardará o vencedor do duelo entre Flamengo e Bangu. Já se for derrotado para o rival rubro-negro, fará a semifinal novamente diante do Bangu, tendo a vantagem do empate por ter conquistado a Taça Guanabara. Na outra chave, mais um Fla x Flu decidirá o finalista.

Ficha técnica

Bangu 0x1 Vasco

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Andrea Izaura Mafra

Cartões amarelos: Leandro Castan (VAS)

Gols: Tiago Reis (VAS), aos 11min do 2º tempo (VAS)

Bangu: Jefferson Paulino, João Lucas, Rodrigo Lobão, Anderson Penna e Dieyson; Felipe Dias, Marcos Júnior, Yaya e Felipe Adão (Rhainer); Jairinho e Anderson Lessa. T.: Ado

Vasco: Fernando Miguel, Raul Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Bruno Silva e Lucas Mineiro; Rossi (Marcelo Mattos), Bruno César (Thiago Galhardo) e Marrony; Tiago Reis. T.: Alberto Valentim