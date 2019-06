Três atletas do Ceará pedem para voltar antes do previsto e já treinam em Porangabuçu

O elenco do Ceará ganhou folga até o dia 24 de junho devido ao recesso da Série A para a Copa América, mas alguns jogadores do Vozão preferiram não usufruir de todo período. Três jogadores do elenco, o zagueiro Tiago Alves e os atacantes Mateus Gonçalves e Leandro Carvalho voltaram a treinar hoje, por iniciativa própria.

A última partida do Vozão foi no dia 13 de junho, pela 9ª rodada, na derrota por 1 a 0 para o Vasco em São Januário.

Nos casos de Tiago Alves e Mateus Gonçalves, ambos foram acomedidos de lesões recentes e não querem perder tempo em estar na melhor forma no retorno para a Série A.

Já Leandro Carvalho, não vinha de lesão mas preferiu não dar uma pausa nos treinamentos, inclusive postando em suas redes sociais tratando como "recomeço".

Hoje apenas Leandro Carvalho é titular do Vozão.