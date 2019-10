Torcida do Ceará protesta no estacionamento do Castelão após derrota para o Goiás; veja vídeo

A torcida do Ceará não está nada satisfeita com a fase do time. Há 9 jogos sem vencer e na beira da zona do rebaixamento, os torcedores alvinegros protestaram no estacionamento da Arena Castelão após a derrota por 1 a 0 para o Goiás neste domingo (6). A Polícia Militar dispersou a multidão com gás lacrimogêneo.

Veja vídeo

Na 16ª posição na tabela de classificação, o Vovô está a um ponto Z-4, pois tem 23 no momento.

O próximo adversário do time cearense é o Grêmio, nesta quarta-feira (9), às 21h no Centenário.