Torcedores do Ceará são surpreendidos com jogo sem público e tentam entrar no Castelão; veja fotos

A decisão do Governo do Estado de proibir a presença de público no jogo entre Ceará e Sport causou surpresa em parte da torcida alvinegra. Antes da bola rolar, neste domingo (15), alguns torcedores se dirigiram à Arena Castelão e tentaram entrar no equipamento por desconhecimento da determinação judicial.

Para muitos, o movimento serviu até para confraternização. Membros de torcida organizada, por exemplo, optaram por acompanhar o duelo nos bares próximos do estádio. As entradas na Arena Castelão, no entanto, estão trancadas por cadeados e tem cobertura policial.

Foto: Camila Lima / SVM

