Times de Ceará, Paraíba e Pernambuco se unem para a Copa Sertão

O encerramento do Campeonato Cearense é o fim da temporada para muitos clubes. Buscando preencher o calendário, dar ritmo de jogo ao elenco e já projetar a temporada 2020, as diretorias de Crato e Guarani de Juazeiro idealizaram a primeira edição da Copa do Sertão, que vai contar com representantes sertanejos de Pernambuco, Paraíba e Ceará.

Além dos times organizadores, o Estado também terá a participação de Barbalha e Campo Grande. Completam a competição: Atlético de Cajazeiras/PB, Sousa/PB, Salgueiro/PE e Serrano/PE.

Foto: divulgação

A bola rola no dia 12 de outubro e tem previsão de fechamento para o dia 8 de dezembro. No regulamento, os times serão divididos entre Grupo A (Atlético de Cajazeiras, Barbalha, Crato e Sousa) e Grupo B (Campo Grande, Guarani de Juazeiro, Salgueiro e Serrano) na fase inicial, com clássicos regionais abrindo as disputas - sendo o mando de campo sorteado. O objetivo é que cada time atua uma vez em casa e outra fora. A partir da semifinal, os dirigentes ainda estão afinando o formato, que há o consenso de que os dois primeiros de cada chave avançam ao mata-mata.

Ao todo, a premiação ao campeão é R$ 15 mil, com troféu e medalhas. O segundo lugar fatura R$ 8 mil. Confira o calendário da primeira fase da Copa do Sertão:

1ª RODADA

12/10 - Crato x Barbalha

13/10 - Atlético/PB x Sousa

13/10 - Campo Grande/CE x Guarani de Juazeiro

13/10 - Salgueiro x Serrano/PE

2ª RODADA

19/10 - Sousa x Crato

19/10 - Serrano/PE Guarani de Juazeiro

20/10 - Atlético/PB x Barbalha

20/10 - Salgueiro x Campo Grande/CE

3ª RODADA

26/10 - Crato x Atlético/PB

26/10 - Guarani de Juazeiro x Salgueiro

27/10 - Barbalha x Sousa

27/10 - Campo Grande/CE x Serrano/PE