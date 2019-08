Thiago Silva torce para que Neymar permaneça no PSG: 'Sinto que pode ficar'

A novela sobre a situação de Neymar no Paris Saint-Germain segue dando o que falar na França e na Europa. A duas semanas do fechamento da janela de transferências, as especulações sobre a saída do brasileiro aumentam e isso já repercutiu no elenco do time. O zagueiro Thiago Silva espera que o compatriota não deixe Paris e permaneça por mais tempo.

"Sinto que ele pode ficar. Neymar é um jogador importante neste time. Ele vai ver se está feliz em ficar ou não. Nós não devemos falar. É sempre complicado por muitas coisas. Nós tentamos conversar um pouco, mas é difícil entrar em coisas particulares como essa. Está entre ele e o clube agora. Temos de esperar até o fim para ver o que ele decide, mas espero que no final continue aqui, seremos muito mais fortes", afirmou o zagueiro.

Thiago Silva definiu Neymar como "indispensável" e "jogador-chave" do Paris Saint-Germain, chegando a compará-lo com outros craques do futebol na atualidade. E disse esperar que o brasileiro volte logo a defender a equipe. "O Neymar, com uma perna, pode fazer coisas incríveis, como Messi e Cristiano Ronaldo. É claro que sentimos falta dele. Ele ainda é jogador do PSG e espero que ele possa continuar com a gente porque é um jogador indispensável para o time, um jogador-chave", disse.

No domingo (18), o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Rennes por 2 a 1, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Com uma vitória e o revés em Rennes, o time de Paris ocupa a oitava colocação na tabela de classificação.

"É um pouco difícil para todos, mas não é uma desculpa. Não foi por isso que perdemos. Neymar não está aqui, precisamos pensar em nós. Já temos uma derrota, espero que ela seja a última nesta temporada", completou Thiago Silva.