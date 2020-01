Técnico Luan Carlos é demitido do Floresta após rebaixamento

O técnico Luan Carlos está fora do Floresta. Na noite desta terça-feira (28), o clube anunciou a saída do treinador, que não resistiu à ruim campanha do time no Campeonato Cearense, que culminou no rebaixamento do Verdão à Segunda Divisão.

O ex-treinador do Verdão ficou à frente do clube por sete meses, disputando a Taça Fares Lopes em 2019 e o Estadual em 2020.

No período, foram 17 jogos de Luan Carlos no comando do time da Vila Manoel Sátiro, em que ele acumulou quatro vitórias, seis derrotas e sete empates.

O Floresta busca agora um novo treinador para a sequência da temporada, que terá disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e da Taça Fares Lopes.