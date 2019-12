Sul-Americana 2020: Fortaleza enfrenta o Independiente, da Argentina, na 1ª fase

O Fortaleza encara o Independiente, da Argentina, na 1ª fase da Copa Sul-Americana de 2020. O adversário foi definido nesta terça-feira (17) em sorteio na cidade de Luque, no Paraguai.

Segundo calendário da CBF, a partida de ida ocorre no dia 5 ou 12 de fevereiro, com mando argentino. O duelo de volta está previsto para uma das datas seguintes: 19 ou 26 do mesmo mês. A chaveamento definiu que o Fortaleza decide o confronto em casa - o regulamento é eliminatório.

A competição internacional é a primeira da história do clube, que tem 101 anos de fundação. O Tricolor também será o único cearense a realizar uma partida oficial fora do País.

A equipe que ficar com a taça conquista o direito de disputar a Recopa Sul-Americana, contra o vencedor da Libertadores, além da Copa Suruga, diante do campeão da liga japonesa. A Conmebol ainda oferecerá uma vaga no Mundial de Clubes de 2021 ao detentor do título.

Partidas envolvendo clubes brasileiros: