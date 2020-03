Sob temor ao coronavírus, tocha olímpica de Tóquio-2020 é acesa na Grécia

A chama da Olimpíada de Tóquio foi acesa nesta quinta-feira (12), no berço dos 'Jogos Antigos', em uma cerimônia reduzida e sem a presença de público por causa do surto do coronavírus, dando início ao revezamento da tocha, que se encerrará em 24 de julho, com a realização da cerimônia de abertura.

Em pé na frente das ruínas do templo de Hera em Olímpia Antiga, a atriz grega Xanthi Georgiou, fazendo o papel de sacerdotisa pagã, usou um espelho côncavo para direcionar os raios do sol para uma tocha de prata, provocando o fogo.

Depois, ela a passou para a atiradora grega Anna Korakaki, medalhista de ouro nos Jogos do Rio e responsável por iniciar o revezamento. A próxima a portá-la foi a japonesa Mizuki Noguchi, campeã olímpica da maratona em 2004.

Após um revezamento de sete dias pela Grécia, a chama será entregue aos organizadores dos Jogos de Tóquio na próxima semana em uma cerimônia no antigo estádio reconstruído em Atenas onde foi realizada a primeira edição da era moderna da Olimpíada, em 1896. No Japão, o revezamento da tocha começará em 26 de março a partir da província de Fukushima que foi devastada pelo terremoto e tsunami de 2011.

Cerimônia sem público

A parte cerimonial do evento de acendimento da tocha olímpica foi realizada com seu tradicional esplendor: jovens utilizando roupas tradicionais, uma oração para Apolo - o deus grego da luz -, danças sob o som de flautas e tambores, tudo isso sob um esplêndido céu azul.

Mas o medo do coronavírus forçou as autoridades gregas a proibir a presença do público na cerimônia, algo que não ocorria desde 1984, além de reduzir severamente o número de convidados e jornalistas. Normalmente, milhares de pessoas de muitos países se reúnem nas margens do antigo estádio de Olímpia para acompanhar a cerimônia.

