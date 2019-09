São Paulo anuncia a contratação do técnico Fernando Diniz

No mesmo dia em que Cuca, de 56 anos, anunciou o seu pedido de demissão do São Paulo, o time tricolor anunciou à noitea contratação do técnico Fernando Diniz, de 45 anos. Desempregado desde que deixou o Fluminense, Diniz será apresentado nesta sexta-feira (27), no CT da Barra Funda, após comandar seu primeiro treino à frente da equipe do Morumbi.

"É um sonho realizado. Estou muito feliz e pronto para este novo desafio na minha carreira. Tenho certeza de que faremos um grande trabalho junto", afirmou o treinador em nota publicada pelo São Paulo no fim da noite desta quinta-feira.

O técnico e seus auxiliares, o preparador físico Wagner Bertelli e o auxiliar Márcio Araújo, devem estrear neste sábado (28), diante do Flamengo, no Maracanã, às 19 horas.

Nesta quinta-feira (26), Cuca pediu uma reunião com o diretor de futebol, Raí, e o executivo de futebol, Alexandre Pássaro, para comunicar que estava descontente com os recentes resultados (apenas uma vitória nas últimas seis partidas) e que não conseguia fazer sua equipe jogar como gostaria.

O clube tentou, sem sucesso, convencê-lo a permanecer no cargo. "Estou pensando mais no São Paulo do que em mim. Deixo ao Raí e ao [Alexandre] Pássaro a chance de criarem um fato novo", declarou Cuca em entrevista coletiva no CT da Barra Funda.

Segundo ele, os culpados não são os jogadores, mas sim a diferença do estilo dele com a do elenco, o que não "deu liga" à equipe.