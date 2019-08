Revelados pelo Ceará, atacantes Arthur Cabral e Artur Victor são convocados para a Seleção Olímpica

Os atacantes Arthur Cabral e Artur Victor, revelados nas categorias de base do Ceará, foram convocados para a Seleção Olímpica do Brasil, que disputará amistosos em setembro contra Colômbia e Chile. O anúncio foi feito pelo técnico André Jardine, na manhã desta sexta-feira (16), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Em 2018, quando marcou 24 gols, o centroavante Arthur Cabral foi um dos principais destaques do Alvinegro, sendo personagem determinante na manutenção do clube na Série A do Campeonato Brasileiro.

Desde o início do ano no Palmeiras, o jovem de apenas 21 anos teve poucas oportunidades com o técnico Felipão, e nesta temporada atuou em apenas cinco partidas, com um gol marcado.

Além dele, o atacante Artur Victor, que é cearense, também foi revelado pelo Vovô e pertence ao Palmeiras, mas está emprestado ao Bahia, também está na lista.

Veja lista completa

Goleiros: Cleiton (Atlético-MG), Daniel Fuzato (Roma) e Lucão (Vasco).



Defensores: Emerson (Betis), Guilherme Arana (Sevilla), Guga (Atlético-MG), Ibañez (Atalanta), Luiz Felipe (Lazio), Lyanco (Torino), Renan Lodi (Atlético de Madrid) e Walce (São Paulo).



Meio-campistas: Allan (Fluminense), Douglas Luiz (Aston Villa), Jean Lucas (Lyon), Mauro Júnior (Heracles), Pedrinho (Corinthians) e Wendel (Sporting).



Atacantes: Antony (São Paulo), Arthur Cabral (Palmeiras), Artur (Bahia), Bruno Tabata (Portimonense), Matheus Cunha (RB Leipzig) e Paulinho (Bayer Leverkusen).