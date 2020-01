Restam apenas 64 vagas para torcedores em voo fretado pelo Fortaleza para jogo da "Sula"

Os torcedores que sonham em acompanhar o Fortaleza no 1º confronto oficial do clube fora do País poderão viajar em um avião fretado pelo clube, como antecipou o Sistema de Verdes Mares. O voo terá vagas para 120 torcedores que desejam assistir ao jogo contra o Independiente, na Argentina, no dia 13 de fevereiro. Nesta quarta-feira (16), até a publicação desta matéria, restavam apenas 64 lugares disponíveis.

A reportagem apurou que um grupo de torcedores já fechou um pacote para o voo e reservou as primeiras 56 vagas. O pacote de R$ 5.250,00 inclui passagem de ida e de volta, taxas de embarque e o ingresso. Hospedagem e outras necessidades ficam por fora.

A saída será no dia 11 de feveireiro, às 19h, e retorno acontecerá no dia 14, à noite. No total, 4.500 ingressos estão disponíveis para o Tricolor contra os 'rojos', custando cerca de R$ 120,00 cada bilhete.

O jogo de volta ocorre na Arena Castelão, no dia 27 de fevereiro.