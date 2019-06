Rogério Ceni tem uma difícil missão no Fortaleza: definir o goleiro titular na sequência da Série A do Brasileiro. Com Marcelo Boeck e Felipe Alves vivendo grande fase, o técnico tricolor fez um rodízio na posição enquanto o clube ainda disputava Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão. Agora, a missão leonina é se manter na elite do futebol nacional e o próximo compromisso é sábado (8), às 19h, contra o Grêmio. Vote!