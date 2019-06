Por causa da Copa América, Polícia adia depoimento de Neymar

Neymar não deve prestar depoimento à Polícia. Ao menos por enquanto. Devido ao jogo da Seleção Brasileira contra o Catar, no domingo (9), em Porto Alegre, o atleta não pode comparecer à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) da Polícia Civil do Rio de Janeiro na sexta-feira (7), data em que o atacante deveria prestar depoimento. O órgão aceitou mudar a data do depoimento, que ainda não tem uma nova data.

O pedido foi feito nesta terça-feira (4) por um dos advogados do jogador nesta terça-feira (4). Na segunda-feira (3), a Confederação Brasileira de Futebol, por meio de seus representantes, também solicitou o adiamento do depoimento. A Seleção Brasileira segue em preparação para a Copa América.

Neymar é investigado pela DRCI do Rio de Janeiro, que apura se o jogador cometeu crime ao divulgar fotos íntimas de uma mulher em uma conversa em uma rede social. A denúncia é de que a suposta vítima não havia autorizado a divulgação das imagens. A mulher, inclusive, acusa o atleta de estupro em uma viagem feita por ela à Paris no dia 15 de maio.

No sábado (1º), Neymar divulgou um vídeo uma de suas redes sociais onde nega a acusação da mulher, e mostra trechos de conversas entre os dois. Para provar a inocência, o jogador exibe fotos e vídeos da suposta vítima sem roupa, mas com o rosto e as partes íntimas borradas.

O atacante do PSG é investigado pelas Polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo. A delegacia carioca apura a exibição das imagens nas redes sociais, enquanto que a paulista investiga o caso do suposto estupro.