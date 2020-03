Pela 6ª vez seguida, cearense Amandinha é eleita melhor jogadora de futsal do mundo

O reinado da cearense Amandinha segue cada vez mais absoluto no futsal. Pelo sexto ano seguido, a brasileira foi eleita a melhor jogadora do mundo na modalidade. A eleição anual, chamada de Umbro Futsal Awards, é realizada através do site especializado Futsal Planet.

Nascida no Conjunto Ceará, em Fortaleza, Amandinha deixou a capital cearense ainda na adolescência para atuar no Barateiro Futsal. Foi pela equipe de Brusque-SC que a ala chegou à seleção, alcançando o status de melhor do mundo pela primeira vez em 2014. Desde então, ninguém foi capaz de tomar seu posto.

Em 2017, Amandinha foi atuar no Leoas da Serra, equipe que ainda defende atualmente. Pelo clube de Lages-SC, ela conquistou todos os títulos possíveis, com destaque para a Libertadores da América 2018, a Copa das Campeãs 2019 e o 1º Mundial Interclubes Feminino, também em 2019.

Neste ano, jogadoras como a espanhola Anita Luján, a portuguesa Ana Fifó e as brasileiras Renatinha, Luana e Débora Miúda concorreram com Amandinha. No masculino, Ferrão também conquistou como o melhor do esporte. O Brasil levou outros prêmios na disputa.

A seleção foi premiada como melhor do mundo, e Leonardo Higuita, naturalizado cazaque, levou como melhor goleiro. Leozinho, do Sorocaba, levou o prêmio de melhor jogador jovem.