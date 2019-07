Palmeiras desembarca em Fortaleza com recepção calorosa e sem Moisés para jogo contra o Ceará

A delegação do Palmeiras foi recebida com festa durante desembarque no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (19). Pelo menos 50 torcedores recepcionaram jogadores e comissão técnica, que se preparam para enfrentar o Ceará neste sábado (20), às 19 horas, na Arena Castelão, pela 11ª rodada da Série A do Brasileiro.

Após a eliminação para o Internacional/RS pela Copa do Brasil, o técnico Luiz Felipe Scolari relacionou o mesmo grupo para enfrentar o Vovô. A única ausência é o meia Moisés, que retornou para São Paulo e está acertando uma transferência com o clube chinês Shandong Luneng - proposta de 5 milhões de euros (R$ 21 milhões).

Como enfrenta o Godoy Cruz, na Argentina, pelos jogos de ida da Libertadores, a expectativa é que o Verdão entre em campo com um time alternativo. Peças com passagem pelo Alvinegro, como o goleiro Jailson, o lateral-esquerdo Victor Luis e o atacante Arthur Cabral podem estar em campo no Brasileirão.

A provável escalação do Palmeiras é: Jailson; Victor Luis, Edu Dracena, Antônio Carlos e Mayke; Thiago Santos, Jean e Gustavo Scarpa; Hyron, Carlos Eduardo e Borja.

A equipe encerra preparação para enfrentar o Ceará nesta sexta-feira, no CT do Fortaleza, em atividade no turno da tarde. Na Série A, o Palmeiras está invicto e lidera a competição com 26 pontos, enquanto o Vovô ocupa a 14ª posição, com 11.