Neymar recebe proposta de clube da 3ª divisão da Rússia: "Jogar sem sombra de Messi e Mbappé"

Enfim, uma proposta. Disputado no mercado europeu, Neymar recebeu o contato oficial de um clube do exterior, mas longe dos rumores de Real Madrid ou Barcelona. O brasileiro do Paris Saint-German (PSG) foi sondado pelo FC Tyumen, equipe da 3ª divisão da Rússia, que declarou estar pronto para receber o atacante por empréstimo gratuito.

Através das redes sociais, a equipe russa brincou com a negociação e afirmou que Neymar vai poder jogar "sem sombra de Mbappé ou Messi", além de atuar "na liga mais forte da galáxia". O salário seria de 10.000 rublos, o equivalente a R$ 605. Confira os pontos favoráveis para a transferência:

Apartamento 'maravilhoso' na cidade de Lesobaza;

Cupom grátis na barbearia do bairro, Doshirak;

Participação na liga mais forte da galáxia;

Transporte confortável em trens;

Visita à ponte Vlublennikh;

Os "melhores torcedores";

Chance de jogar ao lado de Arthur Gazdanov, o grande ídolo do time

Mesmo com os requisitos apresentados, torcedores do FC Tyumen ironizaram Neymar. Um deles publicou "por que precisamos disso em nosso time?" nos comentários da publicação oficial. Como a janela internacional da Inglaterra foi fechada nesta quinta-feira (8), Neymar só pode se transferir para outros centros mundiais, como Espanha ou Itália. O PSG deseja manter o atleta no elenco para a temporada 2019-2020.