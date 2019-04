Na torcida pelo Fortaleza, Ederson avisa: "Voltarei mais forte"

O atacante Ederson, jogador-chave no esquema tático de Rogério Ceni, e que ficará de fora das atividades por meses em decorrência de uma lesão no joelho, prometeu torcida pelo Leão. Apesar do ocorrido, o jogador resolveu deixar o pessimismo de lado e garantiu que retornará ainda mais forte para ajudar o Leão.

- Quando recebi a notícia que iria operar fiquei muito triste. Foi um dos momentos mais tristes da minha carreira, até pela fase que estava passando com a equipe, mas isso só vai me fortalecer. Vou passar por isso com a ajuda de todos para retornar mais forte ao clube. A torcida pode esperar de mim muita entrega para retornar o mais rápido possível. Vou dar a vida por isso.

Enquanto não se cura, o atacante irá ficar na torcida pelo Tricolor do Pici na decisão do Campeonato Cearense. Ele garante que estará com o grupo em todos os momentos.

- Não vou poder ajudar em campo, mas estarei com o grupo em todos os momentos, sem nenhuma dúvida. Faço questão de estar com todos sempre. Tenho certeza que o Fortaleza estará bem na briga pelo título do Estadual. Esse primeiro semestre tem tudo para terminar bem para o clube - completou.

O Fortaleza encara o Ceará neste domingo (14), na Arena Castelão, a partir das 16 horas, no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense.