Meia Felipe espera jogo difícil contra o Santa Cruz neste fim de semana

O Ceará enfrenta seu penúltimo adversário na fase de grupos da Copa do Nordeste neste sábado (23), contra o Santa Cruz, na Arena Castelão, às 16h. Após assegurar a classificação no Campeonato Cearense com a goleada sobre o Ferroviário na quarta-feira (20), a equipe pode focar no confronto pelo torneio nordestino. Presente em campo em todas as rodadas até agora, o meia Felipe Silva é um dos destaques da campanha alvinegra.



Com quatro gols na temporada, o atleta cobra a efetividade do time do ataque. “Não tivemos tanto tempo para treinar porque tivemos jogo. Todo mundo tem a consciência que precisamos ser mais assertivos. Tivemos tempo para descansar. Vamos mais preparados para o próximo jogo e ser mais assertivos pois é o que está faltando e o estamos precisando”.



Esta é a segunda passagem de Felipe pelo Ceará. Nos últimos dois anos, o jogador atuou pelo Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e reclama da sequência exaustiva de partidas no Brasil. “É chover no molhado falar sobre nosso calendário. Eu estava desacostumado, por estar dois anos fora. O corpo tá acostumando de novo ainda”.



O Vovô encaminha vaga nas quartas com uma vitória, precisando apenas torcer para qualquer tropeço de Bahia, Náutico ou ABC. O clube está na vice-liderança do Grupo A do campeonato nordestino com 12 pontos. Os confrontos das respectivas equipes são:



23/3 - ABC x Vitória | Estádio Frasqueirão, às 16h

23/3 - Náutico x Altos/PI | Estádio dos Aflitos, às 18h

24/3 - Bahia x Salgueiro | Arena Fonte Nova, às 18h