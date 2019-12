Mais de 30 torcedores foram socorridos em confusão após queda do Cruzeiro

A partida entre o Cruzeiro e o Palmeiras, no Mineirão, neste domingo (8), nem chegou a terminar. Com o time perdendo por 2 a 0, o que significava o rebaixamento inédito para a Série B do Campeonato Brasileiro, a torcida cruzeirense começou uma confusão na arquibancada. Houve até explosão de bombas, e o jogo foi finalizado aos 39 minutos do segundo tempo. Segundo a Polícia Militar, quatro pessoas foram detidas.

Ao todo, 32 torcedores foram socorridos. Três foram feridos pelos objetos arremessados dentro do estádio e encaminhados para o Hospital João 23, em Belo Horizonte.

Com sete vitórias em 38 jogos, o Cruzeiro viveu um ano de reflexos da crise fora de campo –disputas internas na diretoria, dívida crescente, salários atrasados e investigação policial– e foi cobrado pela torcida.

Um vídeo que circulou nas redes sociais uma semana antes do encerramento do campeonato mostrava torcedores conversando com o presidente Wagner Pires de Sá e fazendo ameaças ao elenco caso a queda para a série B fosse confirmada.

O time celeste precisava vencer o Palmeiras e torcer por uma derrota do Ceará, em jogo contra o Botafogo, que terminou empatado em 1 a 1. Durante a partida no Mineirão, o canto "Cruzeiro guerreiro/Cruzeiro, meu amor" embalou o início do primeiro tempo. Uma das faixas colocada nas organizadas pedia: "Joguem com raça!".

Além de estar em casa, o Cruzeiro jogou com torcida única. O clube fez o pedido à Justiça alegando questões de segurança pela rivalidade com o Palmeiras e o histórico de violência entre as torcidas.

O Mineirão tem capacidade para 62 mil pessoas, mas o clube reservou apenas 40 mil ingressos para a torcida. Acabou recebendo 27.229 pessoas. A torcida cruzeirense Pavilhão Independente viu o jogo isolada por tapumes nas laterais e escoltada pela Polícia Militar. Durante o ano, o grupo teve brigas com a maior organizada do clube mineiro, a Máfia Azul.

Perto dos 39 minutos do primeiro tempo, o gol de Marcos Vinicius, do Botafogo, acordou o Mineirão. No segundo tempo, ainda com vitória do Botafogo, o Cruzeiro dependia apenas de si mesmo e chegou a ter chances de gol. Mas, aos 12 minutos, Zé Rafael abriu o placar para o Palmeiras e calou o estádio.

Alguns tambores chegaram a tocar durante o tempo restante no Mineirão, mas o empate do Ceará voltou a trazer silêncio em Belo Horizonte. A tensão na torcida causou uma paralisação do jogo por volta dos 35 minutos. Com a partida retomada, o Palmeiras marcou o segundo gol aos 38 minutos, mas logo depois o tumulto nas arquibancadas causou o encerramento da disputa.

Maior campeão da Copa do Brasil, com seis títulos, e tetracampeão brasileiro, o Cruzeiro vai disputar a série B no ano que antecede seu centenário e com uma crise financeira difícil de contornar.