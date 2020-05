Luiz Otávio representa o Ceará mais uma vez em torneio de futebol digital; confira programação

Ele foi bem, chegou na final da segunda semana do "FC: Futebol de Casa", mas perdeu para Guga, do Atlético/MG. Porém, Luiz Otávio tem mais uma chance de mostrar que é craque também no videogame. O ídolo do Vozão volta a enfrentar craques de mais 5 equipes brasileiras, com objetivo de ser campeão desta semana e enfrentar Bruno Fuchs, do Internacional, pela posse do Controle de Ouro. A fase classificatória começa na quinta-feira, dia 28, às 17h30, com transmissão do SporTV e do Globoesporte.com.



No grupo A do torneio de futebol virtual, Luiz Otávio, do Ceará, terá a companhia do centroavante Pablo, do São Paulo, e do volante Richard, do Corinthians. O grupo B será formado pelo meia Everton Ribeiro, do Flamengo, o zagueiro Rafael Vaz, do Goiás, e o volante Caio Alexandre, do Botafogo. No ‘FC: Futebol de Casa’, os confrontos são de 15 minutos e, na fase classificatória, todos jogam contra todos dentro de seus grupos, os dois mais bem colocados avançam às semifinais. Dois clássicos regionais marcam a terceira semana. Na quinta-feira, dia 28, Pablo (São Paulo) x Richard (Corinthians) fazem a primeira partida do dia. E encerrando a primeira fase, na sexta-feira, dia 29, o clássico carioca entre Everton Ribeiro (Flamengo) e Caio Henrique (Botafogo).



“Os jogadores estão com um espírito bacana nas resenhas e a provocação é sempre sadia, o que mostra que estão se divertindo. A receptividade do público também tem sido muito boa. Recebo mensagens de pessoas dizendo que estavam torcendo como se fosse o próprio time em campo. Neste momento de pandemia, o ‘FC: Futebol de Casa’ surgiu exatamente para ser essa alternativa, para matar a saudade do futebol”, diz Everaldo Marques, que comanda as transmissões do torneio ao lado do comentarista Murilo Muuh Pro, maior youtuber de futebol eletrônico do Brasil.



FC: FUTEBOL DE CASA – TERCEIRA SEMANA



QUINTA-FEIRA, dia 28, a partir de 17h30:

Pablo (São Paulo) x Richard (Corinthians)

Richard (Corinthians) x Luiz Otávio (Ceará)

Rafael Vaz (Goiás) x Éverton Ribeiro (Flamengo)



SEXTA-FEIRA, dia 29, a partir de 17h30:

Luiz Otávio (Ceará) x Pablo (São Paulo)

Rafael Vaz (Goiás) x Caio Alexandre (Botafogo)

Éverton Ribeiro (Flamengo) x Caio Alexandre (Botafogo)



SÁBADO, dia 30, a partir de 16h:

Semifinais

Final

Disputa pelo Controle de Ouro: Bruno Fuchs (Internacional) x Campeão da Terceira Semana