Leandro Carvalho tem carro cercado e se desentende com torcedores; veja vídeo

Mais um episódio de uma noite desastrosa para o Ceará contou com mais eventos desagradáveis, mas desta vez fora da Arena Castelão. Nas adjacências do estádio, o jogador Leandro Carvalho teve o carro cercado por torcedores. Houve confusão, mas, no fim, ninguém ficou ferido.

Leandro Carvalho deixava a Arena Castelão com familiares, quando foi reconhecido fora do estádio. Um dos torcedores atirou uma lata contra o carro do atleta. Leandro saiu do carro para tirar satisfações com o agressor, mas foi contido por outros torcedores.

O atleta esteve em campo na derrota do Ceará para o Corinthians, mas foi substituído sem ter feito boa atuação. Leandro Carvalho foi importante para o Alvinegro em 2018 e foi adquirido por R$ 3,6 milhões no início da temporada. No entanto, em 2019, não rendeu o esperado e é constantemente cobrado pela torcida por comprometimento extracampo.