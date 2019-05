Leandro Carvalho admite ansiedade do Ceará nos jogos fora de casa

O Ceará vive um bom momento na Série A ao vencer o Grêmio por 2 a 1 no Castelão pela 5ª rodada e saltar para a 12ª colocação com 6 pontos, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O próximo desafio do Vovô é diante do Avaí, na segunda-feira, 27, às 20 horas, na Ressacada, confronto direto pela permanência na elite.

E para o importante jogo, o atacante Leandro Carvalho espera que o Vozão conquiste seus primeiros pontos fora de casa. Em dois jogos, o Vozão perdeu dos dois, contra Cruzeiro (1x0 no Mineirão) e Goiás (2x1 no Serra Dourada).

"Estamos trabalhado para isso. Estamos pecando na ansiedade, mesmo tendo jogado bem nos dois jogos ue fizemos. Isso tem nos prejudicado. Temos que tomar proveito que o Avaí ainda não venceu no campeonato e deixar a maior pressão com eles. Esperamos jogar bem e conquistar ponto lá. Se vencermos será muito bom, mas como o nosso técnico diz, se não der para ganhar não perder, um ponto fora de casa é bom demais", disse ele.

Sobre suas atuações, crescendo de produção com Enderson Moreira, Leandro Carvalho afirma ser natural após o início do ano sem jogar no Botafogo/RJ.

"Como falei antes, eu não estava jogando no Botafogo. Só treinava e isso é muito diferente de jogar. Agora estou retomando o meu futebol. Foi bom para todos nos a chegada do Enderson, mostrou o caminho, mostrou outra forma da gente jogar é muito bom para a gente. Temos sempre que buscar o que o treinador passa pra gente, e jogar o melhor futebol hoje. Eu estou buscando ainda estar próximo do que eu jogava no ano passado no Ceará".