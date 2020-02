Lateral do Floresta, Zé Carlos é emprestado ao Brusque-SC

Lateral do Floreta, Zé Carlos está deixando a equipe alviverde temporariamente e indo defender o Brusque-SC, onde atuará pelo Campeonato Catarinense por empréstimo junto ao clube cearense. O jogador retorna ao time da Vila Manoel Sátiro para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Rebaixado para à Série B do Campeonato Cearense ainda na primeira fase da competição, o Floresta tem seguido uma linha de manter seus atletas em ritmo para a disputa da Quarta Divisão do nacional. Desta forma, o clube emprestou mais um atleta para disputa de competição estadual. Desta vez, foi Zé Carlos. O lateral de 25 anos está sendo emprestado ao Brusque-SC onde defenferá a equipe no Catarinense. Após o fim da disputa, Zé Carlos retorna ao Floresta para disputar a Série D do Brasileirão que terá início em maio.

Além do lateral, outros quatro atletas também foram emprestados. O goleiro Dida foi para o Parnahyba-PI, o meia-atacante Renezinho e o atacante Paulo Victor estão na Luverdense-MT e o atacante Veraldo atualmente defenfe o Águia de Marabá-PA. Assim como Zé Carlos, os demais atletas retornarão ao Lobo da Vila Manoel Sátiro para a competição nacional.