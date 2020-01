Jogos do Campeonato Cearense sofrem alteração em datas

A última rodada da 1ª fase do Campeonato Cearense sofreu alteração em duas das quatro partidas. Os confrontos entre Ferroviário e Barbalha, no estádio Elzir Cabral, e Floresta e Guarany de Sobral, no estádio Raimundão, saíram do sábado (25) para domingo (26).

Prestes a conhecer o campeão da 1ª etapa do Estadual, a Federação Cearense de Futebol (FCF) informou, na última quinta-feira (23), as mudanças de datas em dois jogos. Ferroviário e Barbalha, no campo do Tubarão da Barra, e Floresta contra Guarany de Sobral, em Caucaia, foram transferidos do sábado (25) para o domingo (26). O horário segue sendo às 16h e os locais das partidas não foram alterados.

Líder e vice-líder da competição com 14 pontos cada, a Raposa dos Verdes Canaviais e o Cacique do Vale entrarão em campo ao fim da tarde de domingo (16) em busca do título que dará, ao campeão, a vaga na Copa do Brasil de 2020.

O duelo entre Ferroviário e Barbalha será transmitido pelo Sistema Verdes Mares, às 16h.