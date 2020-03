Jogo entre Ceará x Vitória-BA, pela Copa do Brasil, será quinta-feira, na Arena Castelão

O impasse chegou ao fim. A partida entre Ceará e Vitória, pela Copa do Brasil, foi adiada em um dia e passou de quarta-feira (11) para a quinta-feira (12). Com isso, o jogo será realizado na Arena Castelão, como era de interesse do Alvinegro.

A medida ocorre a pedido da Polícia Militar do Estado do Ceará, alegando que, se o jogo fosse na quarta-feira, haveria muitos riscos aos torcedores, tendo em vista que a partida entre Fortaleza x Pacajus será realizada neste dia, às 20 horas, na Arena Castelão.

Em documento enviado às federações e aos clubes, neste sábado (7) ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, a CBF afirma o motivo da mudança.

"Necessidade de alteração da data da partida entre Ceará x Vitória/BA, válida pela Copa do Brasil, tendo em vista a realização de partida do Campeonato Cearense envolvendo a equipe do Fortaleza, com ingressos já vendidos, na mesma data, a fim de garantir a segurança dessas partidas", diz o documento.