Herói de acessos, Boeck espera mais um título inédito com o Fortaleza

O Fortaleza disputa a final inédita da Copa do Nordeste diante do Botafogo/PB nesta quinta-feira (23), às 21h30, na Arena Castelão. Com o rodízio proposto pelo técnico Rogério Ceni, o time tricolor não é conhecido, mas o torcedor pode esperar um nome entre os titulares: Marcelo Boeck. Herói dos acessos tricolores consecutivos às séries B e A do futebol brasileiro, o goleiro de 34 anos espera mais um título na galeria de taças para dar sequência na grande fase do clube: atual campeão nacional e cearense.

"Todos do Fortaleza lutamos para chegar nesse momento. No ano passado, não participamos por culpa nossa e, esse ano, voltamos e chegamos na final da Copa do Nordeste. Seria um presente muito bonito (o título) não só para o clube, mas para mostrar que não foi só o centenário que nos trouxe títulos, mas o pós-centenário também. Que a gente posssa conquistar mais títulos inéditos e trazer esse troféu para dentro do Pici, que é onde ele deve estar", analisou.

Boeck espera que um goleiro da base seja o titular do Fortaleza no futuro Foto: JL Rosa

Boeck chegou ao Fortaleza em 2017 e foi titular absoluto nas duas temporadas seguintes até ganhar a concorrência de Felipe Alves, que veio do Athletico/PR. Os arqueiros tem se alternado na posição, somando 12 e 11 jogos, respectivamente. Admitindo a concorrência sadia, o remanescente pregou respeito e declarou que torce para que o goleiro sucessor seja um atleta da base leonina - no elenco, o time apresenta Max Walef e Matheus Jesus formados no Pici.

"Existe um respeito mutio grande, cada um luta pelo seu espaço. Não esquemos também do Max, Matheus, então faz com que haja uma evolução e uma juventude que está vindo. Espero que o Fortaleza tenha uma sucessão boa que venha da casa", finalizou.

Campanha

Disputando a Copa do Nordeste, time comandado por Ceni perdeu apenas uma partida em 10 disputadas Foto: JL Rosa

Pela Copa do Nordeste, o Fortaleza ficou na liderança do Grupo A na primeira fase do torneio e depois eliminou Vitória e Santa Cruz ao longo do mata-mata. O único revés da equipe foi justamente para o Botafogo/PB, por 1 a 0, no estádio Almeidão.

Disputada em jogos de ida e volta, a grande decisão volta a Paraíba no dia 29 de maio, às 20h. O regulamento prevê disputa de pênaltis caso o placar agregado seja empate.