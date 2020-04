Futebol na Rússia é paralisado até 31 de maio

Os jogos de futebol na Rússia estão suspensos até 31 de maio. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira, pela União de Futebol da Rússia (UFR), por causa da pandemia de coronavírus, que já registrou cerca de 2,8 mil casos no país e 24 mortes. O futebol russo foi um dos últimos a paralisar suas atividades em 17 de março.



"Trata-se de uma situação irreversível e um assunto de força maior, que torna impossível a prática de futebol profissional", escreveu a UFR em comunicado oficial. A entidade também orientou os clubes a não romper contrato de forma unilateral, mas busquem reduzir os gastos.



Time mais popular da Rússia, o Spartak Moscou revelou a redução de 40% dos salários dos jogadores por causa da covid-19, até a retomada dos treinamentos.



No momento da paralisação do campeonato, a oito rodadas do final da competição, o Zenit liderava com 50 pontos, contra 41 de Lokomotiv e Krasnodar, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O Spartak é a decepção, com apenas 28 pontos, na oitava colocação.