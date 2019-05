Fortaleza já vendeu mais de 8 mil ingressos para jogo contra Athletico

Embora os dados se atualizem a cada momento, o Fortaleza já vendeu em torno de 8.500 ingressos até às 16 horas desta quinta-feira (16), para a partida contra o Athletico Paranaense, às 19h15 minutos, na Arena Castelão. Será o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil entre as duas equipes e o segundo confronto será no dia 5 de junho, na Arena da Baixada.

O diretor de operação de jogo do Leão, Tahin Fontenele, informa que a mudança de horário do jogo - antes estava marcado para às 21h30 -acabou confundindo o torcedor e tendo um impacto na procura pelos ingressos, mas mesmo assim ele acredita que o público pagante chegue aos 25 mil torcedores.

"Até o horário do jogo, deveremos vender bem ingressos e considerando-se que os sócios-torcedores devam comparecer na ordem de uns 12 mil, o público deve chegar a uns 25 mil, o que dará um grande apoio para a nossa equipe buscar um placar para administrar no compromisso de volta", disse Tahin.

O Fortaleza também está envidando esforços no sentido de cumprir da melhor maneira, a venda de bebida alcoólica nos bares da Arena Castelão. Segundo Tahin, três marcas de cerveja estarão à disposição do torcedor, aos preços de R$ 7,00 e R$ 5,00. As câmeras de monitoramento estarão funcionando para identificar alguém que venha a se exceder na questão da ordem e haverá ainda seguranças de empresa privada acompanhando o movimento nos bares.