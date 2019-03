Fortaleza inicia pré-venda de camisa que homenageia os 100 anos do Clássico-Rei

O Fortaleza iniciou, nesta quinta-feira (14), a venda das camisas em homenagem aos 100 anos do Clássico-Rei. No último domingo (10), o clube estreou o uniforme no empate sem gols com o Ceará, na Arena Castelão, pela 6ª rodada do Campeonato Cearense. Valores serão R$ 159,90 para sócios e R$ 179,90 para não sócios.

O torcedor associado ao clube poderá comprar no site exclusivo ao sócio. Já quem não for sócio, a compra é feita pelo e-commerce. O prazo de entrega da camisa é de 30 dias a partir da data da compra.

Mais detalhes no site do Fortaleza.