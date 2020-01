Fortaleza empata com o Vitória na estreia da temporada 2020

Depois de uma longa espera, o torcedor do Fortaleza pôde, enfim, matar a saudade do time do coração. O Tricolor voltou a campo neste sábado (25), para enfrentar o Vitória, na estreia do Leão do Pici na temporada 2020. O resultado, porém, não foi o desejado: empate sem gols e igualdade em 0 a 0 na primeira rodada da Copa do Nordeste.

O Fortaleza, agora, volta as atenções para o Campeonato Cearense. O Tricolor entra em campo na quarta-feira (29) para fazer seu primeiro jogo na competição. A partida será a única antes do Clássico-Rei do próximo sábado (1), contra o rival Ceará.

O JOGO

Como era de se esperar pelo início de temporada, a partida esteve longe da intensidade ideal. No geral, a peleja foi bem aquém do que era esperado, com muitos erros dos dois lados e o Fortaleza nitidamente abaixo fisicamente.

Na etapa inicial, o Tricolor não criou nenhuma chance real de gol. Já o Rubro-Negro baiano, ainda nitidamente desentrosado e tentando muito mais na base da vontade que da organização, também enfrentava dificuldades de articulação.

O Vitória marcou bem o Fortaleza e dificultou um dos principais trunfos do Tricolor: a saída de bola apoiada desde o goleiro. Isso complicou muito a articulação cearense.

A partida só melhorou no segundo tempo, com a criação de oportunidades claras de gol para os dois lados.

Felipe Alves se destacou com três defesaças em finalizações de Thiago Carleto, Maurício Ramos e Léo Ceará, evitando os gols do time da casa.

Do outro lado, a falta de pontaria fez com que o Fortaleza não acertasse o alvo nas chances de Ederson e Mariano Vázquez, que entraram bem no segundo tempo e, sozinhos, acabaram errando as finalizações.