Fortaleza divulga modelo de camisa comemorativa pela Sul-Americana. Veja fotos

Como o Diário do Nordeste havia antecipado com exclusividade, o Fortaleza já preparou a camisa comemorativa que disponibilizará aos torcedores pela vaga na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (5), o Tricolor divulgou nas redes sociais o modelo da blusa, que recebeu o nome de "Tri loco por ti América".

A diretoria leonina realizou cotação para que o produto tenha preço popular, ficando mais acessível aos torcedores de todas as classes. O preço será de R$ 49,90 e os sócios-torcedores terão 10% de desconto.

Os produtos estarão à venda a partir desta sexta-feira (6), e também serão comercializados no domingo (8), data da partida contra o Bahia, a última do Leão do Pici em 2019.