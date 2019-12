Com preço popular, Fortaleza lançará camisa comemorativa por vaga na Sul-Americana. Veja valor

O feito inédito e histórico do Fortaleza de conquistar a vaga na Copa Sul-Americana será materializado em forma de camisa. O clube já prepara lançamento do produto comemorativo pela conquista da vaga na competição internacional.

O modelo da blusa deve chegar às lojas oficiais do clube na sexta-feira (6) e estará à venda também no domingo (8), data da partida contra o Bahia, a última do Leão do Pici no Brasileirão e que certamente receberá grande público no Castelão.

A coluna apurou que a diretoria leonina realizou cotação para que o produto tenha preço popular, ficando mais acessível aos torcedores de todas as classes. O preço, então, será de R$ 49,90.

A medida faz parte de uma série de ações realizadas pelo Fortaleza para a criação de diversos produtos populares.

Recentemente, o clube lançou a Camisa Pop a R$ 59,90, com desconto de R$ 10 para quem trocasse um modelo falsificado pelo oficial, que poderia ser adquirido, assim, por R$ 49,90. O preço é muito mais barato que o da tradicional camisa de jogo oficial, que custa R$ 199.