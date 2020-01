Fortaleza define metas para 2020 e projeta faturamento de R$ 18 milhões com sócios-torcedores

Na última quinta-feira (16), o Fortaleza finalizou o planejamento estratégico para a temporada 2020. Assim como tem acontecido nos últimos anos, o clube traçou, em conjunto com consultoria da Gomes de Matos, as metas para 2020 com ações estratégicas para cada diretoria e realizou um balanço do que foi projetado para 2019.

Em dois dias de reuniões, foram apresentados estudos de cenário do mercado do futebol e definidas algumas oportunidades para o clube, além de uma avaliação de desempenho. No ano passado, o Fortaleza atingiu 72% das metas estipuladas, o que, segundo a consultoria, é considerado um nível de excelência.

Para 2020, o Tricolor projeta um faturamento anual de 18 milhões com o programa de sócio-torcedor, abrir mais duas lojas oficiais e criar um laboratório de inovação para desenvolver ações que possam melhorar o relacionamento e a experiência para o torcedor.

No futebol, as metas são claras: chegar às fases finais do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste é o mínimo aceitável, e ser campeão de uma ou das duas competições é tido como sucesso.

Na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, a ideia é avançar pelo menos uma fase em cada uma delas, e para a Série A do Brasileiro, a permanência segue significando sucesso.