Flamengo vai receber a taça de campeão brasileiro contra o Ceará

A taça de campeão brasileiro de 2019 será entregue ao Flamengo na próxima quarta-feira (27), após o jogo contra o Ceará. A partida ocorre às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada da Série A, com cerimônia iniciada ao término do duelo.

A expectativa é que o estádio receba recorde de público já que 52 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. O título rubro-negro foi garantido no domingo, mesmo sem o time entrar em campo. Isso porque o Palmeiras perdeu para o Grêmio por 2 a 1 e não pode mais alcançar o rival carioca, que soma 81 pontos.

Restando quatro jogos, o Flamengo buscar mais um ponto na competição para assegurar a melhor campanha da história do Brasileirão desde 2006, quando foi estabelecido o novo formato. A pontuação já é a mesma do Corinthians, alcançada em 2015.