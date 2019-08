Flamengo desiste de contratar Balotelli e encerra negociações

O sonho do Flamengo de contratar Mario Balotelli não vai se concretizar. Nesta quinta-feira (15), o clube carioca comunicou que desistiu de negociar o atacante italiano, após dois dias de reuniões com os representantes do jogador em solo europeu.

"O Clube de Regatas do Flamengo, o atleta Mario Balotelli e seus representantes decidem, de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões em Mônaco, encerrar nesta data (15/8) as negociações envolvendo a possível contratação do atleta", anunciou o clube carioca em breve comunicado oficial.

Com o interesse em Balotelli, o Flamengo enviou o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, e o diretor de futebol Bruno Spindel para Montecarlo, além do advogado Marcos Motta, onde se encontraram com o empresário Mino Raiola. Lá, foi apresentada a proposta para Balotelli, mas as conversas não avançaram.

Frustração

A busca por Balotelli atendia ao desejo do técnico português Jorge Jesus, que solicitou a contratação de um centroavante. E o jogador, de 29 anos, estava sem clube desde o fim da sua passagem pelo Olympique de Marselha, ao término da temporada 2018/2019 do futebol europeu.

Havia otimismo no Flamengo para contratar Balotelli, especialmente porque o atacante não está na mira dos principais clubes da Itália ou do Velho Continente. Nos últimos dias, o Brescia, que foi campeão da segunda divisão italiana na temporada passada, se tornou concorrente do time carioca e até chegou a negar a contratação. No etanto, a equipe pode ser mesmo o destino do jogador, ainda mais com a desistência rubro-negra.