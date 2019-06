Flamengo anuncia a contratação de lateral Rafinha, ex-Bayern

O Flamengo anunciou a contratação do lateral-direito Rafinha, 33, que durante oito temporadas defendeu o Bayern de Munique-ALE. O jogador assinará um contrato de dois anos com o time rubro-negro e se apresentará no dia 24 de junho.

Rafinha já tinha um acordo verbal com o Fla, mas o clube ainda aguardava o anúncio por conta dos compromissos que o lateral tinha com a equipe alemã. Para contratar o jogador, o clube carioca teve que superar a concorrência de clubes importantes da Europa, como Inter de Milão-ITA, Sevilla-ESP e Benfica-POR. O jogador, porém, sempre manifestou o desejo de jogar pelo rubro-negro carioca, fato que fez com que abrisse mão de propostas mais vantajosas.

O lateral-direito, teoricamente, chega para ser o titular da posição, já que a torcida não tem muita paciência com as opções atuais: Pará e Rodinei. Experiente, o atleta estava no futebol europeu desde 2005 e se transferiu para o Bayern de Munique em 2011. Antes, Rafinha defendeu o Schalke 04-ALE e o Genoa-ITA, numa rápida passagem por empréstimo pelo time italiano.

O lateral-direito foi revelado pelo Coritiba, único clube que defendeu até então no Brasil. Acumula também convocações para seleção brasileira, onde conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Pequim, em 2008.