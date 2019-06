Filipe Toledo é campeão da etapa brasileira do Mundial de Surfe pelo segundo ano consecutivo

O Brasil comemorou mais um título no Circuito Mundial de Surf Profissional da World Surf League (WSL) neste domingo (23). Realizado em Saquarema, no Rio de Janeiro, o surfista Filipe Toledo, o Filipinho, venceu a etapa brasileira pelo segundo ano consecutivo. Com grandes exibições, o atleta não deu chances aos adversários e venceu todas as baterias que disputou desde a estreia até a final.

Caminho do título

A escalada para o topo do pódio começou com uma vitória sobre o japonês Kanoa Igarashi nas quartas de final. Quem ficou pelo caminho foi o outro representante do Brasil na fase, Gabriel Medina, que acabou eliminado pelo norte-americano Kolohe Andino nos minutos finais da bateria.

Na sequência Filipinho enfrentou o português Frederico Morais, que até chegou a ameaçá-lo com uma nota 7.17 na primeira onda. No entanto, o brasileiro conseguiu manter a calma para construir uma vitória com avaliações de 7.33 e 8.67, partindo embalado para a grande final.

Enfrentando sul-africano Jordy na decisão, Filipinho cravou um 9.37 logo na terceira onda surfada para disparar na liderança. Em seguida, arrancou um 8.67 e não permitiu que o adversário se recuperasse, garantindo então a terceira vitória no Brasil e a segunda consecutiva em Saquarema.

Cearense no Mundial

A cearense deixou a competição com uma vitória na bateria de abertura Foto: Tatai

Na disputa feminina, a cearense Silvana Lima não conseguiu repetir as atuações das primeiras etapas e acabou derrotada pela australiana Keely Andrew nas quartas. Na bateria seguinte foi a vez da brasileira Tatiana Weston-Webb ser eliminada da competição pela havaiana tricampeã mundial Carissa Moore. Na final, a surfista foi superada pela australiana Saly Fitzgibbons.

“Estou feliz com o resultado. Claro que eu queria chegar pelo menos na final, mas o importante é que consegui somar importantes pontos que irão me ajudar a garantir a vaga olímpica, meu principal objetivo desse ano”, declarou Silvana Lima.

Lesão do líder

A etapa brasileira do Circuito Mundial de Surf Profissional comprovou mais uma vez ser o evento de praia mais importante no Brasil. Com milhares de pessoas lotando as areias de Saquarema, mesmo estando a cerca de 100km da capital carioca, a competição mostrou que, cada vez mais, o País também vem se tornando um polo do surfe.

O retorno do 11x Campeão Mundial, Kelly Slater, também trouxe um brilho a mais ao evento. O mito, que surfou muito bem e só parou diante de um Filipinho, fez questão de retribuir o carinho da torcida acenando e atendendo aos fãs, mesmo após a derrotado, após quatro anos sem comparecer à etapa brasileira do Mundial.