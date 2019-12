Ex-Ceará, Washington declara apoio ao clube e cobra: "Hora dos mais experientes chamarem a responsa"

Ex-camisa 9 do Ceará, Washington Luiz declarou torcer pela permanência do clube na Série A do Brasileirão e cobrou que os mais experientes da equipe devem puxar a responsabilidade nesse momento de decisão. Agora aposentado, o ex-atleta defendeu o Vovô entre 2010 e 2011 na elite do futebol brasileiro.

"Torço muito para que o Ceará consiga se manter na Série A. Um clube que merece por toda estrutura que vem sendo montada desde 2008 para 2009 quando Evandro Leitão assumiu e conseguiu reerguer e fazer novamente renascer um gigante que estava adormecido por inúmeros problemas de administração, gestão, de erros que, com muito empenho, muito amor e principalmente trabalho árduo e competente, reviveu", escreveu. E continuou, fazendo cobrança. "Agora chegou a hora dos mais experientes chamarem a responsa. Como diz o linguajar dos boleiros, chegou a dos nego velho assumir a bucha, bater no peito e falar 'vou resolver e vou decidir'".

O ex-centroavante defendeu as cores preta e branca entre 2010 e 2011 e balançou as redes 15 vezes em 57 partidas. Sua melhor performance aconteceu no jogo de volta pela quarta de final da Copa do Brasil de 2011, quando marcou os dois gols no empate por 2 a 2 com o Flamengo, no Estádio Presidente Vargas.

Na época, o rubro-negro que tinha Ronaldinho Gaúcho como camisa 10 abriu 2 a 0, em solo cearense, com dois tentos de Thiago Neves. Washington, que substituia Marcelo Nicácio, também balançou as redes duas vezes, deixou tudo igual no marcador e classificou o Vovô para a fase seguinte. No confronto de ida, a equipe de Porangabuçu venceu por 2 a 1, no Engenhão, com gols de Geraldo e Nicácio. Wanderley diminuiu para o time carioca.

Trazendo para a época atual, o Alvinegro vive um momento delicado na Série A. Em 16º na tabela com 38 pontos, o grupo comandado por Argel Fucks está com dois pontos a mais que o Cruzeiro, primeiro dentro do Z4. Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, ambas as equipes brigam para escapar do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

"Que Deus abençoe os guerreiros que lá estão para que realmente representem essa grande nação chamada Ceará Sporting Club. Estarei na torcida. Vozão estará sempre no meu coração", finalizou Washington.

Na próxima quarta-feira (4), Ceará recebe o Corinthians, às 19h30, na Arena Castelão, pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão.