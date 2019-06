Eusébio goleia Maranguape e está na final do 1º turno do campeonato de futsal

O Eusébio impôs a sua maior categoria e goleou o time de Maranguape por 5x0, ontem à tarde no Ginásio Joaquim Gregório, na região metropolitana de Fortaleza, classificando-se para a final do primeiro turno do Campeonato Cearense de Futsal 2019.

Os gols do time da casa foram marcados por Eduardo, Paulo André, Domar, Leandro e Joalison, num passeio completo da equipe que já era favorita.

O time que é dirigido pelo técnico Harllem Kauê já havia vencido a partida de ida por 3a1, no Ginásio do Sesi, em Maranguape e necessitava apenas do empate, mas extrapolou e fez um placar ainda maior.

O Maranguape, dirigido pelo auxiliar técnico Francisco Giovânio, que é o ex-lateral-direito Coelho, que jogou no Fortaleza e outras equipes, agora vai se preparar para disputar o segundo turno do Campeonato Cearense de Futsal.

Já o Eusébio vai aguardar a outra semifinal, entre Pires Ferreira e Ceará, em Pires Ferreira, distante cerca de 300 km da capital, para saber com quem decidirá o primeiro turno. O Ceará já havia vencido o primeiro jogo por 5a3 e precisa só do empate para ir à final. Pires Ferreira e Ceará jogam às 20 horas deste sábado (22).