Etapa Brasileira do Mundial de Surf Profissional começa nesta quinta

Começa nesta quinta-feira (20) a 5ª Etapa do Circuito Mundial de Surf Profissional, o mais importante campeonato de surf da América Latina. O palco para o show dos melhores surfistas do mundo serão as praias de Itaúna e Barrinha, localizadas em Saquerema, Região dos Lagos-RJ. O evento tem como prazo final o dia 28 de junho e a organização da competição deve colocar os atletas na água nos melhores dias de ondas.

E com grandes chances de conquistar uma vaga olímpica, a cearense Silvana Lima. falou com exclusividade para o Sistema Verdes Mares:

“Estou muito confiante em conseguir minha classificação para as Olimpíadas através do ranking do Circuito Mundial. Acabei de retornar de sete meses de recuperação desde que precisei me afastar das competições para operar os dois joelhos. Fiquei de fora as duas primeiras etapas do circuito e agora preciso recuperar o tempo e os pontos perdidos nessas duas etapas para atingir o objetivo da realização do Sonho Olímpico... Gostaria de agradecer a todos os cearenses e nordestinos que torcem por mim e podem ter certeza que irei dar o meu melhor para buscar mais um bom resultado, dessa vez em casa”, declarou a cearense.

Já o bicampeão mundial Gabriel Medina, ressaltou que as quatro primeiras etapas do Tour não foram muito boas e que pretende engatar uma recuperação a partir da etapa do Brasil:

“As etapas da Austrália e da Indonésia não foram muito boas para mim, até porque praticamente só tem ondas para a direita. Agora, a história começa a mudar. Aqui em Saquarema tem a excelente esquerda de Itaúna e depois dessa as etapas seguintes possuem ondas potentes onde costumo me sair bem. Agora, não dá mais pra errar. É focar e ir com tudo em busca do Tri”, falou Medina.

Triagem

Nesta quarta também foram definidos os últimos dois nomes que irão compor a lista de 36 atletas que irão disputar o título do Oi Rio Pro. Foram eles o paulista ex-integrante da Elite do Surf Mundial, Alex Ribeiro e a catarinense da Guarda do Embaú, Tainá Hinckel, que venceram o evento de triagem e garantiram vaga no evento principal.

Conhecida como Maracanã do Surf, Saquarema é uma das principais praias para a prática do Esporte dos Reis Havaianos em todo território nacional