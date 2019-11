Em Abu Dabi, Hamilton crava última pole de 2019 e encerra jejum na Fórmula 1

O hexacampeão Lewis Hamilton encerrou um jejum de nove corridas sem largar do primeiro posto ao conquistar neste sábado a pole para o GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, a última das 21 etapas da temporada de 2019 da Fórmula 1. A TV Verdes Mares transmite a corrida a partir das 10h10 de domingo (1).

O inglês da Mercedes brilhou na reta final da sessão classificatória neste sábado, momento em que marcou 1m34s779, cravando a sua melhor volta e batendo o recorde da pista. Apesar da soberania posta neste ano, Hamilton não largava na posição de honra do grid desde o GP da Alemanha, no final de julho. Foi a sua quinta pole em Abu Dabi e a 88ª da carreira na Fórmula 1.

"Foi muito tempo tentando voltar para a pole. Trabalhamos muito forte e vários pilotos estavam indo bem nos sábados, mas nunca paramos, nunca desistimos e sempre estamos buscando aqueles décimos", afirmou Hamilton.

Companheiro de Hamilton, o finlandês Valtteri Bottas fez o segundo tempo mais rápido do treino, mas terá de largar na última posição do grid devido a uma punição por troca de motor. Com isso, o holandês Max Verstappen vai largar do segundo lugar

A segunda fila será composta pela Ferrari, com o monegasco Charles Leclerc em terceiro e o alemão Sebastian Vettel em quarto. O resultado dos dois poderia ter sido melhor, uma vez que a escuderia italiana errou na estratégia e mandou os pilotos muito tarde na última tentativa no Q3, tanto que Leclerc não teve tempo de para fazer a tentativa final de volta rápida.

A terceira fila no circuito de Yas Marina terá o tailandês Alexander Albon, da Red Bull, e o inglês Lando Norris, da McLaren. A Renault colocou o australiano Daniel Ricciardo no sétimo lugar e o alemão Nico Hülkenberg no nono posto. Entre eles está o espanhol Carlos Sainz Jr., da McLaren. O mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, fecha o Top 10.

A largada para o GP de Abu Dabi, a última das 21 corrida da temporada da Fórmula 1, está agendada para 10h10 deste domingo.

Confira o grid de largada do GP de Abu Dabi:

1.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min34s779

2.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min13s139

3.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min35s219

4.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min35s339

5.º - Alexander Albon (TAI/Red Bull) - 1min35s682

6.º - Lando Norris (ING/McLaren) - 1min36s436

7.º - Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - 1min36s456

8.º - Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren) - 1min36s459

9.º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault) - 1min36s710

10.º - Sergio Pérez (MEX/Racing Point) - 1min37s055

11.º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) - 1min37s089

12.º - Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 1min37s103

13.º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min37s141

14.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min37s254

15.º - Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min38s051

16.º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min38s114

17.º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min38s383

18.º - George Russell (ING/Williams) - 1min38s717

19.º - Robert Kubica (POL/Williams) - 1min39s236

20.º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes - 1min34s973*