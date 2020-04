Dybala volta a testar positivo para coronavírus após ser considerado curado

O atacante da Juventus, Paulo Dybala, fez um terceiro teste para o novo coronavírus, que deu positivo mesmo após o jogador ser declarado durado da doença.

"Em 21 de março, meu namorado e eu fizemos um teste e o resultado foi positivo [para o coronavírus]. Três dias atrás eu fiz outro teste, que deu negativo. Agora, pela manhã, fiz outro, que deu positivo: portanto, ainda estou com o Covid-19. Quase não temos sintomas. Nos sentimos muito bem", explicou a namorada dele, Oriana Sabatini, em suas redes sociais.

Ainda não há consenso na comunidade científica sobre a possibilidade de contrair o vírus duas vezes. Outra hipótese seria que, nos casos em que a pessoa volta a apresentar sintomas, a resposta imune do corpo não foi suficiente para imunizá-la -então o vírus que estava armazenado em algum reservatório do organismo se "recupera".

"Não sei como funciona e por que foi negativo e depois positivo. Ouvi dizer que pode ser um falso negativo. Isso prova o quão pouco sabemos sobre o vírus. Achamos que fomos infectados pelo contato do meu namorado com seu parceiro (Daniele Rugani, da Juventus) que deu positivo. Isso seria errado, porque os 15 dias teriam passado e não faria sentido continuarmos com isso", comentou Oriana.