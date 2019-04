Dodô encerra escrita de quase um ano sem gols de falta no Fortaleza

Um ano. Esse foi o tempo que levou para o Fortaleza marcar um gol de falta novamente. O Tricolor goleou o Vitória/BA nesta segunda-feira (8), por 4 a 0, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. O tento final foi realizado por Dodô, meia que entrou na segunda etapa e fechou o placar após uma das melhores perfomances do Leão na temporada.

A última vez que isso ocorreu foi dia 13 de abril de 2018, estreia do Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro. O gol em questão foi marcado por Gustavo, artilheiro do Brasil na temporada, virando o placar aos 49 minutos do segundo tempo contra o Guarani/SP. O Leão começava ali a campanha para o inédito título nacional.

Com a vitória desta segunda-feira (7), o Fortaleza avançou para as semifinais do Nordestão e encara o Santa Cruz, campeão regional em 2016, e atualmente na Série C. No histórico do confronto, foram 19 vitórias do Leão do Pici, 15 do clube pernambucano e 14 empates.